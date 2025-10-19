Close Menu
    domingo, octubre 19
    Seguridad

    Potosí: casi 200 personas detenidas y 26 vehículos retenidos por infringir el auto de buen gobierno

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Fernando Barrientos - comandante de la Policía Departamental de Potosí
    Fernando Barrientos - comandante de la Policía Departamental de Potosí

    El comandante de la Policía Departamental de Potosí, Fernando Barrientos, informó este domingo que 196 personas fueron detenidas por consumir bebidas alcohólicas en violación al auto de buen gobierno y que 26 vehículos fueron retenidos por circular sin las autorizaciones correspondientes. La institución policial desplegó operativos en distintos puntos del departamento para hacer cumplir las restricciones establecidas durante la jornada electoral.

    “Desde las 07:30, el personal policial está instalado en cada uno de los recintos electorales a fin de garantizar y darle la seguridad que corresponde a este proceso electoral”, señaló.

    /// GC // POTOSÍ ///

