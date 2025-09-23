Potosí declara nuevamente estado de emergencia por dos casos confirmados de sarampión

El departamento de Potosí volvió a declarar estado de emergencia tras confirmarse dos casos de sarampión. Uno se registró en el municipio de Catavi, Llallagua, y el otro en la ciudad capital. Huáscar Alarcón, responsable de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES), informó que se intensificará la campaña de inmunización, especialmente en unidades educativas.

“En Catavi se trata de un paciente de 22 años que, lastimosamente, pertenece a una congregación religiosa distinta a la cristiana; son personas que no se hacen vacunar. Ya se han hecho las acciones de contención y esperemos cortar la cadena de contagio”, afirmó Alarcón.

/// GC // POTOSÍ ////