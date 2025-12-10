Potosí: denuncian que la mala calidad del combustible provoca desperfectos en los vehículos

El concejal de Potosí, Edwin Sánchez, informó este miércoles que se evidenció mala calidad en los carburantes que llegan a la región, lo que provocó fallas en las bombas de combustible de varios vehículos. Los choferes afectados presentaron denuncias y pidieron a las autoridades municipales y departamentales solicitar informes sobre la calidad del producto que se distribuye en el departamento.

“No se dan cuenta de que el combustible llega en mala calidad, y no puede ser coincidencia que los compañeros estén caminando en busca de repuestos. Esto nos da un parámetro de que el combustible está llegando en mala calidad y arruina nuestros motorizados”, afirmó.

/// GC // POTOSÍ ///