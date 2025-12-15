Potosí destina Bs 11 millones para apoyar a familias afectadas por desastres naturales

El gobernador interino de Potosí, Marco Copa, informó que la Gobernación trabaja en coordinación con el Viceministerio de Defensa Civil para atender a 27 municipios afectados por distintos fenómenos naturales en una primera fase. La autoridad señaló que otros 12 municipios recibirán apoyo en una segunda fase y anunció que se destinarán 11 millones de bolivianos para la compra de alimentos e insumos para las familias damnificadas.

“Se va a apoyar un total de 17.941 productos para los 27 municipios del departamento de Potosí en el transcurso de esta semana”, afirmó.

/// GC // POTOSÍ ///