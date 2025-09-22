Close Menu
    Radio online
    martes, septiembre 23
    Seguridad

    Potosí: menor cae 50 metros y pierde la vida al interior de la mina Pulacayo

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Jhonny Nina - Fiscal Potosí
    Jhonny Nina - Fiscal Potosí

    El fiscal de materia del Ministerio Público en el departamento de Potosí, Jhonny Nina, confirmó este lunes el levantamiento del cadáver de un menor de 15 años que perdió la vida tras caer desde una altura de 50 metros en la mina Pulacayo, ubicada en el municipio de Uyuni. El adolescente se encontraba trabajando junto a su tío en labores de extracción de mineral.

    “Este menor, junto a su tío, habría acudido a realizar trabajo de extracción de mineral en esta mina, trabajos que se realizaban todas las noches. Sin embargo, por la mañana de ayer, este menor, mientras desarrollaba estas actividades, se hubiera precipitado”, explicó el fiscal Nina.

    /// GC // POTOSÍ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply