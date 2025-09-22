Potosí: menor cae 50 metros y pierde la vida al interior de la mina Pulacayo

El fiscal de materia del Ministerio Público en el departamento de Potosí, Jhonny Nina, confirmó este lunes el levantamiento del cadáver de un menor de 15 años que perdió la vida tras caer desde una altura de 50 metros en la mina Pulacayo, ubicada en el municipio de Uyuni. El adolescente se encontraba trabajando junto a su tío en labores de extracción de mineral.

“Este menor, junto a su tío, habría acudido a realizar trabajo de extracción de mineral en esta mina, trabajos que se realizaban todas las noches. Sin embargo, por la mañana de ayer, este menor, mientras desarrollaba estas actividades, se hubiera precipitado”, explicó el fiscal Nina.

/// GC // POTOSÍ ///