    miércoles, diciembre 17
    Sociedad

    Potosí no cuenta con vacunas contra la influenza y espera provisión de dosis

    Rocio Chavez
    (Archivo) Vacuna / Imagen de referencia /Foto: Andina/
    El director del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), David Choquetijlla, informó este miércoles que el departamento de Potosí no cuenta actualmente con vacunas contra la influenza y se encuentra a la espera de nuevas provisiones. La autoridad señaló que, ante este escenario, la principal defensa de la población es el cuidado personal y la reactivación de las medidas de bioseguridad.

    “Hemos vacunado todo el año desde marzo y ahora no tenemos la vacuna porque estamos en cero. Tenemos apenas 120 dosis para los niños y grupos preferenciales”, precisó.

