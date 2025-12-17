Potosí refuerza controles en municipios fronterizos para evitar casos de Influenza H3N2

Ante la amenaza de la propagación de la Influenza H3N2, el departamento de Potosí activó en las últimas horas una alerta sanitaria y reforzó los controles en los municipios, con énfasis en las zonas fronterizas. La responsable del Centro Departamental de Enlace del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Rosmery Colque, confirmó el despliegue de brigadas médicas para evitar la circulación de la variante K.

“Estamos reforzando los puntos de entrada al departamento para no tener casos de Influenza tipo A (H3N2) o su variante K. Estamos elaborando un instructivo para los 11 municipios fronterizos y tres turísticos, con el fin de que activen sus planes de contingencia y reactiven las medidas de bioseguridad”, dijo.

/// GC // POTOSÍ ///