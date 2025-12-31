Potosí reporta aumento significativo de turistas durante los feriados largos

En el departamento de Potosí, el turismo mostró un incremento importante impulsado principalmente por los largos feriados de fin de año. El secretario de Turismo de la gobernación, Reynaldo Ibarra, señaló que los viajeros comienzan a elegir con más frecuencia los destinos del departamento, lo que genera una alta demanda de servicios.

“El objetivo proyectado era de 100 mil turistas; no obstante, a ello, hemos generado más de 122 mil. Eso consolida al departamento como (una región) con el sector de turismo en crecimiento significativo”, afirmó.

/// DQ // POTOSÍ ///