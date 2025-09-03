Potosí: sube el precio del pollo, mientras otros productos se mantienen estables

En Potosí, la canasta familiar muestra un panorama mixto para los consumidores, ya que el precio de la carne de pollo subió de Bs 23 a Bs 27 el kilo, mientras que otros alimentos mantienen precios similares a semanas anteriores, afectando de distintas maneras el bolsillo de las familias. “El quintal de azúcar está en 300 bolivianos, la harina Pampeana en 305 bolivianos, el huevo ha bajado de 36 bolivianos el maple de primera a 33 bolivianos y la carne de res se mantiene en sus diferentes cortes entre 50 y 70 bolivianos”, precisó el intendente municipal potosino, Álvaro Villa.

/// DQ // POTOSÍ ///