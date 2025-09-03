Close Menu
    Radio online
    miércoles, septiembre 3
    Economía

    Potosí: sube el precio del pollo, mientras otros productos se mantienen estables

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Venta de carne de pollo en mercado /Imagen Ilustrativa/ Foto: OPINIÓN BOLIVIA
    Venta de carne de pollo en mercado /Imagen Ilustrativa/ Foto: OPINIÓN BOLIVIA

    En Potosí, la canasta familiar muestra un panorama mixto para los consumidores, ya que el precio de la carne de pollo subió de Bs 23 a Bs 27 el kilo, mientras que otros alimentos mantienen precios similares a semanas anteriores, afectando de distintas maneras el bolsillo de las familias. “El quintal de azúcar está en 300 bolivianos, la harina Pampeana en 305 bolivianos, el huevo ha bajado de 36 bolivianos el maple de primera a 33 bolivianos y la carne de res se mantiene en sus diferentes cortes entre 50 y 70 bolivianos”, precisó el intendente municipal potosino, Álvaro Villa.

    /// DQ // POTOSÍ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply