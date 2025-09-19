Close Menu
    Precio de la castaña sube y productores piden diésel para aumentar exportaciones

    Castaña amazónica / Imagen de referencia /Foto: Linkedin/
    El precio de la castaña aumentó en el mercado internacional, y los productores de Cochabamba, a través de Juan Carlos Morales, presidente de la Asociación Cunamaya, destacaron que este es el segundo producto alimenticio de mayor exportación después de la quinua. Por esta razón, solicitaron incentivos y la normalización del suministro de combustible para impulsar sus ventas al extranjero y así generar más divisas para el país.

    “Teníamos una venta de 2.5 a 3 dólares la libra anualmente, y ahora, por la gran demanda, está llegando a aproximadamente 9 dólares la libra. Estamos hablando de un aumento del 350%”, explicó Morales.

