Precios de autos indocumentados suben hasta un 50%; diputados del evismo ven positiva su legalización

El diputado Jhonny Pardo manifestó que los vehículos indocumentados deben ser nacionalizados, ya que podrían generar mayores recursos económicos para el Estado. Sin embargo, advirtió que los precios de estos autos se incrementaron hasta en un 50% debido a las propuestas de legalización que surgieron durante la campaña electoral.

“Se dejó de lado a los animales para el transporte y se optó por los autos chutos. Es necesaria la nacionalización, pero también se debe considerar que, con este tipo de propuestas, el precio de estos vehículos se incrementó. Deberían ser nacionalizados para uso personal y no para el servicio público”, manifestó Pardo.

