Precios del cemento se disparan en Potosí y afectan la construcción, alerta expresidente de CADECO

En Potosí, el costo del cemento, que a principios de año se comercializaba a Bs 49 aumentó hasta los Bs 80. Este incremento es uno de los factores que disparó los costos de construcción y, según explicó David Velásquez, expresidente de la Cámara de Construcción (CADECO), este aumento de precios derivó en la paralización de algunas obras.

“Se está comprando hasta en 80 bolivianos de distribuidores que nos traen de otros lugares y lo comercializan en nuestra ciudad en menor cantidad para la construcción de las obras de las cuales las empresas estamos a cargo”, señaló.

/// TV // POTOSÍ ///