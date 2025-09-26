Precios récord de la plata y el zinc impulsan auge minero e incremento de la explotación ilegal

El decano de la Facultad de Ingeniería Minera de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), Epifanio Mamani, informó este viernes a Fides Potosí que los precios de varios minerales alcanzaron cifras históricas. Señaló como ejemplo que la plata, que durante años no superaba los 10 dólares por onza troy, ahora se cotiza en 44 dólares.

Sin embargo, advirtió que este auge también provoca un crecimiento de la minería ilegal. “La plata no pasaba de los 10 dólares la onza troy y actualmente ha marcado récord con 44 dólares la onza troy, y el zinc también ha subido a un récord interesante”, precisó la autoridad universitaria.

/// GC // POTOSÍ ///