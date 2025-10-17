Close Menu
    viernes, octubre 17
    Seguridad

    Preocupación en Coipasa por el ingreso desmedido de vehículos indocumentados

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Vehículo en el Salar de Coipasa /Foto: LA PATRIA /
    El alcalde del municipio de Coipasa, Ismael Pérez, informó en las últimas horas a Fides Oruro que existe preocupación entre los pobladores por el ingreso desmedido de vehículos indocumentados por diversos pasos. Señaló que los contrabandistas utilizan nuevas rutas para continuar con esta actividad ilega.

    “Salen por otras rutas alternas (…) Ojalá que se dé un nuevo gobierno que encare todos estos problemas que se tiene en el tema contrabando, por el bienestar del país”, expresó. La autoridad espera que el próximo gobierno aplique medidas para frenar el contrabando.

