Preocupación en Coipasa por el ingreso desmedido de vehículos indocumentados

El alcalde del municipio de Coipasa, Ismael Pérez, informó en las últimas horas a Fides Oruro que existe preocupación entre los pobladores por el ingreso desmedido de vehículos indocumentados por diversos pasos. Señaló que los contrabandistas utilizan nuevas rutas para continuar con esta actividad ilega.

“Salen por otras rutas alternas (…) Ojalá que se dé un nuevo gobierno que encare todos estos problemas que se tiene en el tema contrabando, por el bienestar del país”, expresó. La autoridad espera que el próximo gobierno aplique medidas para frenar el contrabando.

/// JH // ORURO ///