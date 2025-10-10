Preparan nota para pedir a la Asamblea que devuelva denuncia contra magistrados prorrogados a la Fiscalía para proceso ordinario

El diputado del evismo, Jhonny Pardo, informó este viernes que esta facción del Movimiento Al Socialismo (MAS) enviará una nota a la directiva de la Asamblea Legislativa para solicitar que se devuelvan a la Fiscalía los obrados remitidos a la Cámara de Diputados por esta misma instancia relacionados con el inicio de un juicio de responsabilidades contra los magistrados autoprorrogados. Según Pardo, estas autoridades deben ser procesadas por la vía ordinaria.

“La Fiscalía debería asumir esa responsabilidad y no estar botando la pelotita a la Asamblea Legislativa jugando a la chicanería. Yo creo que el Fiscal General se está equivocando y esperemos que la Asamblea lo devuelva al Fiscal”, precisó el legislador.

/// CM // COCHABAMBA ///