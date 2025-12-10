Presentan proyecto de ley para cubrir vacantes en el TCP y TSJ

Ante el plazo fijado por la justicia y las cinco vacantes de magistrados en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y también en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, Erick Soruco, presentó este miércoles un proyecto de ley para realizar elecciones complementarias y cubrir los cargos faltantes. El proyecto establece que el proceso de preselección de candidatos se lleve a cabo en un plazo de 60 días.

“La norma es técnica, excepcional y transitoria. No reabre todo el proceso, sino que corrige lo que la sentencia ordenó subsanar”, sostuvo.

La medida responde a un fallo a favor de una acción popular que conminó a la Asamblea Legislativa a emitir, en un plazo de 10 días, una ley de convocatoria para completar las elecciones judiciales y así llenar los cargos vacantes en el TCP y en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

/// APC // LA PAZ ///