    lunes, diciembre 29
    Seguridad

    Presidenta de esposas de policías pedirá a la Fiscalía activar más de 40 procesos contra el vicepresidente Edmand Lara

    Edmand Lara - Vicepresidente de Bolivia
    La representante de las esposas de los policías, Guadalupe Cárdenas, anunció este lunes que presentará una carta al Ministerio Público solicitando la activación de más de 40 denuncias contra el vicepresidente Edmand Lara. Según precisó, existen pruebas suficientes para abrir procesos en contra de Lara por presuntos delitos que van desde estafa hasta extorsión.

    “Lamentablemente se cerraron todas las demandas contra Edmand Lara y ahora ya sabemos por qué. Las denuncias son de hace siete u ocho meses atrás (…) son demandas fuertes, incluso de que ha golpeado a niños”, señaló.

    /// JCH // COCHABAMBA ///

