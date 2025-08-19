Presidenta de la Asamblea Departamental de Chuquisaca respalda regreso de Damián Condori a sus funciones

Silvia Garnica, presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Chuquisaca, afirmó este martes que la resolución del ente legislativo sobre el interinato en la gobernación establece claramente que la suplencia duraría hasta que el gobernador electo, Damián Condori, se restablezca, respaldando con la precisión que la primera autoridad departamental haya retomado sus funciones desde esta jornda. “Es claro, la suplencia va a durar máximo hasta 89 días y por supuesto también indica que una vez que el gobernador reestablezca su salud puede incorporarse nuevamente”, detalló.

/// MOS // CHUQUISACA ///