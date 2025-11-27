Close Menu
    Presidenta del TSJ presenta denuncia penal contra autoridades judicialiales del Beni por irregularidades en sorteo de causa que busca favorecer a autoprorrogados

    Rosmery Ruiz, primera magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia. Foto: Archivo
    La presidenta en ejercicio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, informó este jueves sobre la presentación de una denuncia penal contra servidores judiciales del departamento del Beni, debido a presuntas irregularidades en el sorteo de una acción de libertad que, según señala, habría buscado favorecer a los magistrados autoprorrogados.

    “Cuando una acción ingresa, es sorteada de forma aleatoria y derivada al juzgado que corresponda. Tenemos información de que esa acción fue derivada de forma directa a otro juzgado. Como decana, presenté una denuncia penal por el mal sorteo de dicha causa”, afirmó.

