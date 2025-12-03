Presidente anuncia cero aranceles para tecnología que no se produce en Bolivia

El presidente Rodrigo Paz anunció que el Gobierno eliminará los impuestos para productos tecnológicos que no se fabrican en Bolivia, incluyendo celulares y computadoras. La medida que busca facilitar la importación de estos aparatos se implementará mediante una ley que será enviado al Legislativo.

Paz explicó que los importadores deberán registrarse indicando la cantidad de productos que ingresan y salen del país, pero no se les cobrará arancel.

“Vas a tener el derecho a introducir (los productos), pero tienes que registrarte para saber cuánto celular entra y cuánto celular sale, pero no te pueden cobrar y eso será una norma que estamos enviando al Parlamento”, aseveró.

/// MY // ORURO ///