Presidente anuncia cierre del Ministerio de Justicia “para que no vuelva el terrorismo de Estado”

El presidente Rodrigo Paz confirmó este jueves en conferencia de prensa el cierre del Ministerio de Justicia, en cumplimiento al compromiso asumido por su gobierno. Explicó que la reciente designación de Jorge Franz García como titular de esa cartera, en reemplazo de Freddy Vidovic, fue una medida temporal para atender la emergencia tras conocerse que Vidovic tenía una sentencia ejecutoriada. Una vez concretado el relevo, se procedió con la eliminación de esa institución.

“Era una propuesta que se hizo en el momento de las elecciones y hoy estoy cumpliendo mi palabra de cerrar ese Ministerio de Justicia (…) lo estamos cumpliendo hoy para que no haya más debate sobre un Ministerio de Justicia con injerencia política. Se acabó el ministerio de la persecución, se acabó el ministerio de la injusticia”, afirmó.

// RCL // LA PAZ ///