Presidente Arce presenta memorial al juzgado de familia y ofrece pagar asistencia familiar del 10% de su salario

La exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, informó a Fides Cochabamba que el presidente Luis Arce presentó un memorial ante el juzgado de familia en el que ofreció el 10% de su salario como asistencia familiar provisional por el hijo que tienen en común. Según Lafuente, con esta acción el mandatario estaría reconociendo su paternidad.

“La Fiscalía tiene la obligación de imputarlo por el delito que ha cometido y también tiene que ampliar por el delito de violencia psicológica, que es un delito contemplado en la Ley 348”, sostuvo.

/// CM // COCHABAMBA ///