    Presidente asegura que los bloqueos caen uno a uno y denuncia movilizaciones pagadas

    Rodrigo Paz - Pdte de Bolvia
    El presidente Paz aseguró este martes que los bloqueos de caminos se levantan de manera gradual en el país y que varios puntos de protesta ya fueron desactivados. La autoridad afirmó que algunos manifestantes intentaron generar hechos de violencia contra la Policía y sostuvo que existen indicios de personas pagadas que participan en las movilizaciones.

    “Había algunos desaforados que intentaban provocar un escenario de conflicto, pero el pueblo tiene madurez; el país debe salir adelante y la estabilidad es un bien público”, afirmó.

    // APC /// LA PAZ //

