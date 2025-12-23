Presidente asegura que los bloqueos caen uno a uno y denuncia movilizaciones pagadas

El presidente Paz aseguró este martes que los bloqueos de caminos se levantan de manera gradual en el país y que varios puntos de protesta ya fueron desactivados. La autoridad afirmó que algunos manifestantes intentaron generar hechos de violencia contra la Policía y sostuvo que existen indicios de personas pagadas que participan en las movilizaciones.

“Había algunos desaforados que intentaban provocar un escenario de conflicto, pero el pueblo tiene madurez; el país debe salir adelante y la estabilidad es un bien público”, afirmó.

// APC /// LA PAZ //