Presidente convoca a todas las fuerzas políticas a encaminar la elección de los mejores vocales del TSE

El presidente Rodrigo Paz convocó este viernes a todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa a un encuentro para encaminar la elección de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La autoridad recordó que el mandato de las actuales autoridades electorales fenece el 19 de diciembre, por lo que el proceso debe realizarse de manera pronta y transparente.

“Queremos que el TSE tenga absoluta transparencia en la elección de los futuros vocales. Con la participación de las diferentes organizaciones políticas se puede garantizar la elección de los mejores hombres y mujeres”, Paz.

/// APC // LA PAZ ///