Presidente de Diputados duda que actual Asamblea logre elegir a nuevos vocales del TSE por falta de tiempo

El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, expresó su duda sobre la posibilidad de que la actual Asamblea Legislativa Plurinacional logre elegir a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido al poco tiempo que le queda en funciones. Sin embargo, manifestó que se espera dejar un trabajo avanzado para que el próximo Legislativo, que asumirá su mandato en noviembre, pueda concluir con este proceso. Los vocales del TSE cumplen su gestión en diciembre. «Tenemos tiempos establecidos y no sé si la Asamblea actual terminará de elegir a los candidatos al nuevo TSE, pero por lo menos dejaremos la tarea encaminada», expresó.

/// APC // LA PAZ ///