Presidente de diputados envía informe sobre caso Botrading al mandatario, Fiscalía y Contraloría

El primer secretario de la Cámara de Diputados, Delfor Burgos, confirmó este jueves que el presidente de la Cámara Baja, Omar Yujra, remitió al presidente Luis Arce, a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado el informe conclusivo de la comisión especial que investigó las presuntas irregularidades en el caso Botrading.

“Define mandarlo a la Contraloría y Fiscalía como denuncia para que se hagan las investigaciones del caso que ameritan y las instancias que correspondan de los indicios que responsabilizan a la entidad pública”, explicó Burgos en una entrevista con Radio Fides.

En el marco de estas investigaciones, el asambleísta y miembro de la comisión parlamentaria que indagó el caso, Carlos Alarcón, pidió que se investigue a dos exministros de Hidrocarburos, al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), así como a altos ejecutivos y siete gerentes y exgerentes de la estatal, por presunta malversación de recursos a través de Botrading.

