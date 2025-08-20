Presidente de FERRECO se reunió con Paz antes de las elecciones cuando aún era candidato por el MAS

Eloy Sirpa, presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (FERRECO), reveló que sostuvo una reunión con el candidato Rodrigo Paz antes de las elecciones, en el marco de una visita protocolar, Sirpa era candidato a primer senador por el Movimiento al Socialismo (MAS), en reemplazo de Luis Arce.

La información fue dada a conocer por el propio dirigente tras la primera vuelta electoral, en la que, según afirmó, las bases mineras expresaron mayoritariamente su apoyo a Rodrigo Paz y al Capitán Lara, y la tendencia podría consolidarse rumbo a octubre.

“Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el hermano Rodrigo antes de las elecciones, en una visita protocolar. Ya se ha hecho un análisis, y se ha visto que en todos nuestros sectores prácticamente apoyaron a Rodrigo”, afirmó Sirpa.

