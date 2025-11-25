Presidente de la Comisión de Justicia advierte que autoprorrogados buscan impunidad y alerta posibles nuevas sentencias

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Manolo Rojas, advirtió este martes que el plazo de diez días que los magistrados autoprorrogados se otorgaron para dejar sus cargos genera sospechas sobre posibles maniobras para blindarse de futuros procesos. Señaló que, durante ese periodo, podrían emitir resoluciones o sentencias que busquen evitar juicios de responsabilidades o procesos por la vía ordinaria, además de la posible desaparición de documentación relevante.

“A mi criterio y sin ánimo de ofender a nadie, son lobos disfrazados de ovejas. Lo que busca el Tribunal Constitucional es generar cosas juzgadas, seguir emitiendo sentencias constitucionales a su favor, lo que me parece grave”, sostuvo.

// APC /// LA PAZ ///