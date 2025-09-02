Close Menu
    Presidente de la Sala Penal advierte que el TSJ no está dispuesto a mantener «trofeos políticos»

    Justicia es ciega Tribunal Supremo de Justicia TSJ /Imagen Ilustrativa/
    El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Ortega, aseguró este martes que el cambio a la justicia llegó y que en esta nueva etapa no se permitirá mantener «trofeos políticos». «El órgano judicial ya no está dispuesto a tener trofeos políticos, esto no quiere decir que personas que se presuma que hayan cometido ciertos hechos delictivos, no se sometan a la administración de justicia, lo harán, pero de manera imparcial y apegada a la constitución y a la ley», aseveró Ortega.

