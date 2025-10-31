Presidente del Concejo de Rurrenabaque denuncia intento de agresión tras descubrir desvío de combustible

El presidente del Concejo Municipal de Rurrenabaque, en el departamento del Beni, Enrique Gareca, denunció a Fides Trinidad que estuvo a punto de ser agredido por un funcionario público mientras realizaba tareas de fiscalización. La autoridad explicó que el hecho ocurrió durante el seguimiento del carguío de combustible destinado al municipio, que fue desviado hacia una propiedad privada.

“La Alcaldía Municipal hizo dos carguíos de combustible de 1.500 litros: 1.000 ingresaron al almacén del Gobierno Municipal y hasta ahí todo estaba perfecto. Pero el segundo carguío, cuando lo estaba siguiendo, sorprendentemente se desvió y se fue a la casa particular de un funcionario”, sostuvo.

/// ER // BENI ///