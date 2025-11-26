Close Menu
    miércoles, noviembre 26
    Política

    Presidente del Senado descarta elección de magistrados junto a los comicios subnacionales

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    El senador tarijeño Diego Ávila Navajas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC). APG
    El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, descartó este miércoles la posibilidad de realizar de manera simultánea la elección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el mismo día de los comicios subnacionales de marzo, debido a que el reglamento prohíbe vincular dos procesos electorales distintos. Señaló que primero se encaminará el proceso de preselección y selección de las autoridades judiciales faltantes.

    «Nos tocará, en su momento, llamar a elección de estos cargos en las regiones donde no se eligió a los titulares. El reglamento también señala que no se pueden vincular dos procesos eleccionarios”, afirmó.

    // APC /// LA PAZ ///

