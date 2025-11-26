Presidente del Senado descarta elección de magistrados junto a los comicios subnacionales

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, descartó este miércoles la posibilidad de realizar de manera simultánea la elección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el mismo día de los comicios subnacionales de marzo, debido a que el reglamento prohíbe vincular dos procesos electorales distintos. Señaló que primero se encaminará el proceso de preselección y selección de las autoridades judiciales faltantes.

«Nos tocará, en su momento, llamar a elección de estos cargos en las regiones donde no se eligió a los titulares. El reglamento también señala que no se pueden vincular dos procesos eleccionarios”, afirmó.

// APC /// LA PAZ ///