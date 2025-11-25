Presidente del Senado dice que podrían necesitarse algunos días más después del 19 de diciembre para tener nuevos vocales en el TSE

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, ratificó este martes que garantizará la aprobación urgente del proyecto de ley de convocatoria para la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) apenas llegue de la Cámara de Diputados. Sin embargo, reconoció que podrían ser necesarios algunos días adicionales después del 19 de diciembre, fecha en la que los actuales vocales concluyen sus gestiones, para completar la elección de las nuevas autoridades.

“Probablemente requiramos un par de días más, pero no más que eso. La idea es tener a los nuevos vocales y, cuando estén seleccionados como corresponde, asumirán inmediatamente”, afirmó a Radio Fides.

El tratamiento del proyecto de ley está estancado en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, pero que el lunes se prevé retomar su análisis y aprobación para remitirlo al pleno.

/// APC // LA PAZ ///