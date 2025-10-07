Presidente del TCP ratifica que magistrados prorrogados dejarán sus cargos cuando se elijan nuevas autoridades

En las últimas horas el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, confirmó que los magistrados autoprorrogados dejarán sus cargos una vez que se elijan a las nuevas autoridades para esta instancia en los departamentos donde aún no se realizaron elecciones judiciales.

“Corresponderá que nuestra Asamblea Nacional realice la preselección en los departamentos que aún no han culminado esta etapa. Nos mantendremos hasta que vengan nuestros reemplazos”, afirmó Hurtado. Además, recordó que es responsabilidad de la Asamblea Legislativa llevar adelante el proceso de preselección de candidatos para completar los comicios judiciales.

/// EUC // CHUQUISACA ///