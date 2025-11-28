Close Menu
    Presidente del TDJ del Beni acusa a Saucedo de ser “el nuevo dictador de la justicia”

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Romer Saucedo - Pdte. TSJ
    El presidente del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, Charles Mejía, acusó al titular del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, de ser “el nuevo dictador de la justicia” y denunció en entrevista con Radio Fides que un juez “compadre” de la autoridad fue quien dejó en libertad, mediante una acción tutelar, a S. Delius, el joven extraditado desde España acusado de abusar de un menor en el Colegio Alemán de Santa Cruz.

    La entrevista completa en: 

    /// RCL // LA PAZ ///

