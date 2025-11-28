Presidente del TDJ del Beni acusa a Saucedo de ser “el nuevo dictador de la justicia”

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, Charles Mejía, acusó al titular del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, de ser “el nuevo dictador de la justicia” y denunció en entrevista con Radio Fides que un juez “compadre” de la autoridad fue quien dejó en libertad, mediante una acción tutelar, a S. Delius, el joven extraditado desde España acusado de abusar de un menor en el Colegio Alemán de Santa Cruz.

