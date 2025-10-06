Presidente del Tribunal Supremo de Justicia exige la renuncia de magistrados autoprorrogados del TCP

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romero Saucedo, posteó en sus redes sociales este lunes un mensaje contra los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) traves del cual criticó el rol de esta instancia y afirmó que causó un grave daño a la democracia del país por la extensión de su mandato. La Asamblea Legislativa ya aprobó en el Senado un proyecto de ley para cesarlos de sus funciones y ahora la propuesta está en análisis en la Cámara de Diputados.

“El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de los magistrados autoprorrogados, es una de las instituciones que más daño causó al país y su democracia. La Asamblea Legislativa ya aprobó en Senadores una ley para cesar su mandato, y actualmente falta la consideración en Diputados. Se plantean dos caminos: renuncian inmediatamente a sus cargos o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución Política del Estado y las leyes”, sostuvo.

// NV /// LA PAZ ///