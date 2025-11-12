Presidente del TSJ instruye a tribunales departamentales remitir informes sobre procesos que pudiera tener el ministro Vidovic

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó este miércoles que se instruyó a los nueve tribunales departamentales de justicia del país remitir, en un plazo de 24 horas, los expedientes originales sobre los procesos que pudiera tener el actual ministro de Justicia, Freddy Vidovic. La autoridad aseguró que, en caso de existir una sentencia condenatoria, se la dará a conocer públicamente.

“Vamos a esperar la información de los tribunales departamentales y, en base a ello, vamos a comunicar al país cuál es la información real que se tiene dentro de la administración de justicia. Hasta el día de mañana vamos a tener toda la información”, declaró.

