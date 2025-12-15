Presidente denuncia robo del 40% de la subvención a los hidrocarburos

El presidente Rodrigo Paz denunció este lunes el robo del 40% de los recursos destinados a la subvención de los hidrocarburos. La autoridad exigió transparencia en las investigaciones que estarán a cargo de la Comisión de la Verdad desde mañana, asimismo afirmó que los dineros se encuentran en manos de quienes se beneficiaron de manera irregular y calificó el hecho como una “traición a la patria”.

“El 40% de aquello subvencionado se lo afanaron, están en cuentas y alguien los tiene. Esta comisión de la verdad nos tiene que dar la contundencia de lo que debemos poner como principio (para que) nunca más vuelva a ocurrir este tipo de situaciones”, afirmó.

