    Presidente electo destaca acercamientos internacionales y con multilaterales para lograr suministro de combustibles

    Rodrigo Paz y escasez de gasolina
    El presidente electo, Rodrigo Paz, informó este viernes a través de sus redes sociales que Bolivia “recupera su rol en el mundo” gracias a los recientes acercamientos con diversos países, especialmente con Estados Unidos e instituciones multilaterales. Explicó que estos contactos se buscan garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en el país, en medio del actual contexto de escasez de combustibles.

    “Agradezco la apertura de las naciones, fue un gesto muy grande de los Estados Unidos para poder tratar el tema del combustible y de instituciones multilaterales para lograr que nuestro combustible pueda llegar”, expresó Paz.

