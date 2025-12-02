Close Menu
    miércoles, diciembre 3
    Economía

    Presidente Paz dice que se busca estabilizar YPFB para hacerla competitiva

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Conferencia de prensa presidente Rodrigo Paz
    Durante su visita a Santa Cruz, el presidente Rodrigo Paz afirmó este martes que es un pesar ver cómo Argentina vende gas a Brasil a través de los ductos que Bolivia construyó para la exportación. Señaló que una de las primeras tareas es estabilizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para que el país pueda competir a nivel internacional.

    “Me duele porque, en su momento, cuando Bolivia no tenía las capacidades que ahora tiene, logró establecer dos grandes mercados como los de Brasil y Argentina, y se lograron construir gasoductos y se lograron tener reservorios”, afirmó.

    /// ED // SANTA CRUZ ///

