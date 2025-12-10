Close Menu
    Presidente Paz exige a la Justicia y a la Fiscalía actuar sin encubrir casos de corrupción

    Rodrigo Paz Pdte. electo de Bolivia
    El presidente Rodrigo Paz pidió este miércoles a la Justicia, jueces y fiscales no eludir los casos de corrupción y asumirlos con responsabilidad. La autoridad remarcó que su gobierno trabaja en la recuperación de la institucionalidad y afirmó que los hechos de corrupción deben ser investigados y sancionados.

    “Pido a la Fiscalía que no se escapen los responsables de la corrupción, del daño económico, ético y moral al país. Fueron 20 años de corrupción y de atender a un partido político y no al país. Eso debe cambiar y lo haremos con firmeza”, afirmó.

