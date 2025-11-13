Presidente posesiona al nuevo Alto Mando Militar, Gral. Víctor Valderrama es el comandante en jefe de las FFAA

En un acto realizado este jueves en el Palacio Quemado, el presidente Rodrigo Paz posesionó al nuevo Alto Mando Militar. El general de brigada Víctor Hugo Valderrama asumió como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. También fueron designados el general Gonzalo Edwin Ruiz Cisneros como jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Héctor Alejandro Alfonso Antesana como comandante del Ejército, el general Sergio Fernando Luis Ortiz como comandante de la Fuerza Aérea y el a

Almirante Ernesto Adalid Alfaro como comandante de la Armada Boliviana.

“Hace instantes, con los otros altos mandos, juramos ante Dios, la patria y la memoria de nuestros héroes. Este acto compromete nuestro servicio a la Constitución Política del Estado”, afirmó el nuevo comandante en jefe de las FFAA.

// APC /// LA PAZ //