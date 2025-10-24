Presidente promulgará ley para importar combustibles por emergencia, pero cuestiona aprobación de leyes en tiempo récord

El presidente Luis Arce promulgará la ley corta para la importación directa de combustibles en cuanto reciba el proyecto de norma presentado por los cívicos de Santa Cruz y aprobado en el parlamento. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, explicó este viernes que la propuesta respalda las medidas del Gobierno para garantizar el abastecimiento de carburantes ante la actual situación de desabastecimiento.

“Será promulgada inmediatamente nos llegue del Legislativo al Ejecutivo, ya que se alinea con varias medidas y decretos asumidos por el Gobierno para permitir la importación de combustible. Sin embargo, resulta sorprendente que se aprueben estos proyectos en tan corto tiempo”, afirmó.

// APC /// LA PAZ ///