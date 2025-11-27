Close Menu
    Presidente reta a Morales a ir a La Paz para tratar pliego petitorio del trópico cochabambino

    Evo Morales y el presidente Rodrigo Paz
    El presidente Rodrigo Paz retó este jueves al exmandatario Evo Morales a visitarlo en la ciudad de La Paz para tratar el pliego petitorio del sector cocalero de Cochabamba. La declaración fue realizada en respuesta a la carta entregada ayer por representantes de organizaciones sociales evistas, quienes solicitaron que sea el mandatario quien se traslade al trópico.

    “Que salga del trópico y que venga a la ciudad donde él nos convocaba. Si los dirigentes y este señor, como dirigente, quieren venir a hablar, que vengan a La Paz, y como a todo mundo los vamos a atender, pero que quede claro: se nota que es trampa política”, afirmó.

