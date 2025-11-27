Presidente señala que distribución 50/50 se tratará con nuevas autoridades subnacionales

Durante su visita a Cochabamba, el presidente Rodrigo Paz se refirió a la nueva distribución de recursos y afirmó que la modalidad 50/50, propuesta durante su campaña, es viable mediante la profundización de las autonomías. La autoridad reconoció que su implementación tomará tiempo y que el tema será abordado con las nuevas autoridades electas en los comicios subnacionales del próximo año.

“No va a ser mañana, esto nos va a tomar tiempo porque hay que madurar. Primero el 50/50 y profundizar autonomías y en unos años estaremos debatiendo sobre el ámbito federal”, manifestó.

/// JCH // COCHABAMBA ///