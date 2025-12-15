Close Menu
    Presidente señala que las filas por diésel acabarán cuando termine la corrupción

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Letrero No hay diésel en Santa Cruz Foto: UNITEL
    El presidente Rodrigo Paz se refirió este lunes a las persistentes filas de motorizados en busca de diésel y afirmó que se acabarán cuando se logre eliminar la corrupción en torno a la importación y distribución de carburantes. La autoridad destacó, sin embargo, que la provisión de gasolina ya fue normalizada.

    “Hay porque todavía hay corrupción y estamos cambiando eso que indican (…) Gasolina estamos bien, diésel es un problema porque diésel es lo que más se contrabandea. Estamos en la lucha”, precisó.

    /// DPC // LA PAZ ///

