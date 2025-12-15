Presidente señala que las filas por diésel acabarán cuando termine la corrupción

El presidente Rodrigo Paz se refirió este lunes a las persistentes filas de motorizados en busca de diésel y afirmó que se acabarán cuando se logre eliminar la corrupción en torno a la importación y distribución de carburantes. La autoridad destacó, sin embargo, que la provisión de gasolina ya fue normalizada.

“Hay porque todavía hay corrupción y estamos cambiando eso que indican (…) Gasolina estamos bien, diésel es un problema porque diésel es lo que más se contrabandea. Estamos en la lucha”, precisó.

/// DPC // LA PAZ ///