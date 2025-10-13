Presidente vuelve a culpar a la Asamblea por la escasez de combustible debido a la falta de aprobación de créditos

Durante su discurso este lunes en Sucre, en el acto de inicio del pago del Bono Juancito Pinto, el presidente Luis Arce criticó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por no aprobar créditos internacionales. Según explicó, esta situación impidió la llegada de dólares al país, lo que a su vez derivó en escasez de combustibles.

“No hay combustible porque no hay dólares, no hay dólares porque no hay créditos. ¿Y quién aprueba los créditos? La Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo tanto, ¿a quién hay que ir a reclamar cuando no tenemos combustibles? Está muy claro”, afirmó el mandatario.

