Presunto chutero muere tras balacera con efectivos del COE en el norte de Potosí

El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, informó este lunes sobre la muerte de un presunto chutero que el fin de semana formaba parte de una caravana de vehículos indocumentados. El hecho ocurrió en la comunidad de Tres Cruces, frontera con Chile, donde efectivos del Comando Operativo Estratégico (COE) interceptaron uno de los motorizados y se produjo un intercambio de disparos entre el conductor y los uniformados.

“El conductor del vehículo detenido habría sacado un arma de fuego y habría procedido a realizar dos disparos contra la patrulla que estaba realizando el control, y es así que el personal, en defensa, habría realizado dos disparos al vehículo que estaba huyendo”, explicó el fiscal.

/// GC // POTOSÍ ///