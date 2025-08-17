Primera mesa de sufragio del país cerró en Sucre a las 10:30 de la mañana

Al promediar las 10:30 de la mañana, se cerró la primera mesa de sufragio del país en la unidad educativa Tambo Aranjuez, ubicada en la Circunscripción 2 de la ciudad de Sucre. Mauricio del Río, presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, destacó con satisfacción el desempeño de los jurados de mesa, notarios electorales y delegados, así como la responsabilidad de los votantes inscritos en este recinto.

“Se ha realizado el escrutinio y el cómputo con total normalidad, lo que convierte a esta mesa no solo en la primera del departamento en cerrar, sino también en la primera del país, de manera histórica”, señaló Del Río a Radio Fides. El cierre temprano refleja, según el TED, un proceso eficiente y ordenado, y marca un precedente en la jornada electoral nacional.

//EU// SUCRE