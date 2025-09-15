Close Menu
    Privados de libertad en Potosí inician huelga de hambre por incumplimiento de instructivo del Tribunal Supremo de Justicia

    Protestas en la cárcel de Cantumarca, Potosí
    Protestas en la cárcel de Cantumarca, Potosí

    Personas privadas de libertad del centro de readaptación productiva Santo Domingo de Cantumarca, en Potosí, iniciaron este lunes una huelga de hambre indefinida. Exigen la abrogación de la Ley 348, a la que consideran responsable de encarcelamientos injustos. También reclaman igualdad en la aplicación de la justicia, argumentando que algunos presos políticos fueron beneficiados con detención domiciliaria y derecho al trabajo, mientras otros continúan encarcelados.

    “Entramos en huelga de hambre por la injusticia que se vive a diario en nuestro recinto, y por la mala aplicación de la ley por parte de los administradores de justicia, ya que estamos cansados de la discriminación judicial”, expresó uno de los representantes.

    /// GC // POTOSÍ ///

