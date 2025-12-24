Problemas logísticos en la distribución de garrafas tras el levantamiento de la subvención al diésel demoró entregas en La Paz

En entrevista con Radio Fides, Fernando Segovia, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de GLP, explicó el motivo del desface en la distribución de garrafas de gas en La Paz. Según Segovia, entre el jueves y viernes de la semana pasada, una de las empresas encargadas del servicio enfrentó problemas logísticos debido al aumento en el precio del diésel, como consecuencia del levantamiento de la subvención.

Para abordar esta situación, el sector de distribuidores se reunió con autoridades del gobierno. Tras el encuentro, se acordó un incremento en la comisión que reciben por la distribución, lo cual permitirá compensar los mayores costos derivados del combustible y garantizar un mejor servicio a la población.

/// RCL // LA PAZ ///